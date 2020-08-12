أمير كرارة عن الأخبار الكاذبة على «فيسبوك»: «نقفله ونريح دماغنا»

أعرب الفنان أمير كرارة، عن استيائه الشديد من الأخبار الكاذبة المتداولة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعدم حب الخير للناس بينهم.

وعلق كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" قائلا: "طالما كلنا مخنوقين من الفيسبوك وتعليقات الناس.. والفتي والسخافة وقلة الأدب والذوق.. يعني فعلا ملوش لازمة.. طب ما نقفله ونريح دماغنا".

يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في مسلسل "الاختيار" في السباق الرمضاني الماضي، وقدم شخصية الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وشاركه البطولة كلا من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق.