تواصل محافظات الجمهورية، مساء الأربعاء، عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ، ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن فضائية «الأولى»:

وبدأ المصريون في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الثاني والأخير من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.