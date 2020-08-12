موريتانيا تمدد إغلاق مطاراتها بسبب فيروس كورونا المستجد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مددت هيئة الطيران المدني الموريتاني إغلاق مطاراتها إلى ٢١ أغسطس الجاري في قرار هو العاشر من نوعه منذ إغلاق المطارات الموريتانية بسبب فيروس كورونا منتصف مارس الماضي.

وقال مصدر في الهيئة اليوم الأربعاء لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن السلطات المختصة قررت في اجتماع اليوم الأربعاء خصص لتقييم الوضع تمديد قرار الإغلاق حتى ٢١ أغسطس الجاري.

وسمحت موريتانيا في شهر يونيو الماضي بتنظيم رحلات للطيران الموريتاني لإعادة الرعايا العالقين في كل من باريس القاهرة والدار البيضاء وتونس والجزائر الخرطوم لاس بالماس ودكار والجابون والكونغو وساحل العاج ومالي، كما سمحت للخطوط الفرنسية والمغربية بنقل العالقين من البلدين في موريتانيا.

وسمحت الحكومة الموريتانية باستئناف حركة الطيران بين المحافظات الداخلية ضمن قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.