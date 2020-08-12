كورونا يسبب خسائر بنحو مليار دولار لشركات الطاقة الجزائرية

كشف وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء، أن خسائر شركات الطاقة الحكومية بلغت نحو مليار دولار بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد عطار، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اشغال اجتماع الحكومة بالمحافظين، أن الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص يمر بفترة صعبة تتميز بانخفاض الأسعار وانخفاض الطلب العالمي منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري بسبب انتشار جائحة كورونا، مما اثر سلبا على الاقتصاد الجزائري.

وقال إن إيرادات بلاده من صادرات المحروقات تراجعت 40 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة المرجعية من العام الماضي.

وأشار عطار إلى النمو الكبير في الطلب الداخلي على الطاقة بحوالي 7 بالمئة سنويا، مبرزا جملة من التدابير على المدى القصير لمراجعة التقديرات بخفض الاستثمار ونفقات التسيير مع الحفاظ على مستوى انتاج الطاقة وضمان التوزيع.

كما لفت إلى أن قطاع الطاقة سطر استراتيجية انعاش في إطار برنامج الحكومة، ترتكز على تنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الريع النفطي وتوجيه وزيادة الموارد وانتاج المحروقات من اجل رفاهية المواطن وخلق فرص عمل وثروات جديدة.

ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء اقتصاد مستقل عن المحروقات على المدى الطويل، الموازاة مع مواصلة الاستثمارات الخاصة بإنتاج الطاقة والتركيز على تحديد الأولويات لربط الأنشطة المستحدثة للثروة ومناصب العمل.