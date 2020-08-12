قال محمد وهبة، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن العمال شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل جيد، مشيرًا إلى وعي العمال بالمشاركة الديموقراطية، وإيمانهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي عوائق تواجه العمال فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، مشيدًا بالتدابير الاحترازية التي وضعتها الدولة للتسهيل على العمال.

وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من العمال أدلى بصوته في الانتخابات، مضيفًا أن التعديلات الدستورية الجديدة سمحت للعمال بالتمثيل في المجالس النيابية، ما حفز العمال للمشاركة في الانتخابات.

وبدأ المصريون في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الثاني والأخير من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.