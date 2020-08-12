إقبال متزايد في قري ومدن دمياط في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المواطنين الذين لم يدلو بأصواتهم أمس الثلاثاء، النزول اليوم الأربعاء، إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة في إثراء الحياة السياسية بمصر، واستكمال مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة في الفترة الحالية.



وشهدت لجنة المدرسة الثانوية للبنات، تزاحمًا شديدًا من الناخبين، دعما لأحد مرشحي المدينة، وكان على رأسهم كبار السن، كما شهدت لجنة حمزة السنباطي الثانوية، إقبالاً حاشداً من الناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم من الصباح الباكر.



وأدلى المهندس محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بصوته في لجنة العاشر من رمضان بقرية الرياض دائرة مركز كفر البطيخ.



كما شهدت لجان مدينة دمياط، زيادة في الإقبال صباح اليوم الأربعاء، قياسًا بيوم أمس الثلاثاء، حيث شهدت بعض اللجان زحام شديد، وتراصت الطوابير أمام اللجان في كفر البطيخ خاصة في القرى



في سياق آخر، أجرت محافظ دمياط زيارة لجان الاقتراع بمعهد دمياط الابتدائي النموذجي ومدرستي دمياط الثانوية العسكرية و اللوزي الثانوية بنات.



والتقت المحافظ، خلال الجولة بالقضاة والمشرفين على تلك اللجان، واطمأنت على سير العملية الانتخابية بها.



كما قابلت ببعض المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم مقدمة لهم التحية لمشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي.



وصرحت بأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تعد واجبًا وطنيًا يعبر من خلاله الناخبين عن رأيهم بحرية تامة، مؤكدة أن المحافظة و أجهزتها المختلفة تعمل على توفير كل الخدمات اللوجستية و جميع الإمكانات المطلوبة لخروج عملية الانتخابات بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها ولضمان ممارسة المواطن حقه الدستوري في الإدلاء برأيه بسهولة ويسر.



ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع؛ ليضم تمثيلًًا كاملًا للمجتمع بمختلف أطيافه، ليعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب لإثراء الحياة السياسية في مصر.