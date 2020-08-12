ألمانيا تعتزم تشديد قانون مكافحة غسيل الأموال

قال وزير العدل الألماني كريستين لامبريشت، لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الصحيفة القول إن مشروع القانون الجديد ينص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في المستقبل بارتكاب جريمة غسيل أموال.

ووفقا للقانون الحالي، تجرى ملاحقة جريمة غسيل الأموال إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر وتهريب المخدرات، والابتزاز.