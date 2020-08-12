فتح اللجان الانتخابية بجنوب سيناء في موعدها المحدد

فتحت اللجان الانتخابية بجميع مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، للتصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وسادت حالة من الهدوء أمام اللجان الانتخابية في بداية اليوم، مع تواجد مكثف من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان.

وقال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء إنه جرى التواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بمدن المحافظة، لمتابعة تواجد القضاة في اللجان قبل موعد افتتاحها، والتأكد من أن جميع اللجان افتتاحها افي موحدها المحدد لاستقبال الناخبين.

جدير بالذكر أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين خمس مرشحين، وعدد أصوات الناخبين بها يصل إلى ٨٩٧٤٧ ناخب وناخبة، موزعين علي ١٥ مقر انتخابي، بإجمالي ١٨ لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.