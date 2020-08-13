حكومة بوليفيا تحاول الإبقاء على الموعد الجديد للانتخابات رغم الاحتجاجات

قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين آنيز، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات العامة ستجرى يوم 18 أكتوبر كما هو مقرر سلفا، في حين أفادت تقارير بإحراز تقدم في المفاوضات لإنهاء الاحتجاجات المعارضة لهذا الموعد.

وكتبت أنيز عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الحوار هو الطريق الصائب. هناك انتخابات يوم 18 أكتوبر، ولا توجد أسباب للحصار"، في إشارة إلى المظاهرات التي أغلقت الطرق في أنحاء البلاد لمدة 10 أيام.

ويعارض المحتجون، المقربون من الرئيس السابق إيفو موراليس وحزبه، "الحركة نحو الاشتراكية"، تأجيل الانتخابات من السادس من سبتمبر إلى 18 أكتوبر بسبب جائحة كورونا.

ويتهم المحتجون حكومة آنيز بسوء التعامل مع الجائحة واستخدامه لكسب الوقت ومزيد من الأرضية السياسية قبل الانتخابات.

وتمت إقامة المئات من حواجز الطرق في أنحاء البلاد، مما أدى إلى وفاة العشرات من مرضى كوفيد- 19 بسبب نقص إمدادات الأكسجين، وهناك قلق أيضا من نقص محتمل في المواد الغذائية.