يطرح اليوم، في سينما زاوية، فيلم الدراما والكوميديا "التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد- The Personal History of David Copperfield" للمخرج والكاتب الحائز على العديد من الجوائز والمخرج السينمائي والمذيع أرماندو إيانوتشي.

الفيلم المأخوذ عن رواية تشارلز ديكنز الكلاسيكية، يضم مجموعة من الممثلين البريطانيين المتميزين، بقيادة ديف باتيل، وتيلدا سوينتون، مع هيو لوري، وبيتر كابالدي، وبن ويتشو، وبول وايتهاوس، وجويندولين كريستي.

الفيلم الذي صور بالكامل في المملكة المتحدة، يستعرض شخصية الساحر الأمريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد من الولادة إلى الطفولة، ومن مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ، بكل مكنوناتها الإنسانية، حيث يلتقي مجموعة من الشخصيات الرائعة في إنجلترا الفيكتورية أثناء بحثه عن الأسرة والصداقة والرومانسية والمكانة.