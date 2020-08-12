مخاوف من مقتل شخص على الأقل في حادث انقلاب قطار باسكتلندا

انحرف قطار عن القضبان في منطقة ريفية باسكتلندا، في حادث وصفته الوزيرة الأولى نيكولا ستورجون "بالخطير للغاية".



وذكرت وكالة برس اسوسييشن أنه يخشى مقتل شخص على الأقل في الحادث.



وقالت ستورجون في البرلمان الاسكتلندي "هناك تقارير أولية تفيد بوقوع إصابات خطيرة".



وأظهرت الصور تصاعد الدخان من موقع الحادث وتحليق مروحية إنقاذ.



قالت ستورجون في تغريدة " هذا حادث خطير للغاية. لقد تلقيت تقريرا أوليا من شبكة السكة الحديدة وخدمات الطوارئ، ويتم إطلاعي على جميع المستجدات. أصلي من أجل المتضررين من الحادث



وأفادت تقارير أولية بوجود 12 شخصا على متن الطائرة، بينهم ستة ركاب وطاقم عمل مؤلف من ستة أشخاص.



وقالت خدمة الإسعاف في اسكتلندا لوكالة برس اسوسييشن إنها أرسلت ست سيارات إسعاف ومروحية إسعاف وفريق عمليات وسيارات أخرى لنقل المصابين.



وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس في تغريدة إنه تحدث مع الشركة المشغلة للسكك الحديدية. وكتب "حكومة المملكة المتحدة سوف تقدم كل الدعم".



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة إنه "شعر بالصدمة" لدى سماعه نبأ وقوع الحادث.