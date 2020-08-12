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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.01 في المئة إلى 22747.44 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة إلى 1588.80 نقطة.