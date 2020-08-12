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انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.01 في المئة إلى 22747.44 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة إلى 1588.80 نقطة.