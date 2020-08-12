 المؤشر نيكي ينخفض 0.01 في بداية التعاملات في طوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي ينخفض 0.01 في بداية التعاملات في طوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:16 ص

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.01 في المئة إلى 22747.44 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة إلى 1588.80 نقطة.


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