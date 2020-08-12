«الجارديان»: إلغاء ماراثون باريس مع تزايد حالات الإصابة بكورونا في فرنسا

أعلن منظمو ماراثون باريس، اليوم الأربعاء، إلغاء تنظيم الحدث الرياضي هذا العام، والذي كان من المقرر إقامته في 15 نوفمبر القادم، وذلك فيما تكافح فرنسا عودة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة (الجارديان) البريطانية إلى أنه كان من المقرر في الأصل إقامة الماراثون في 5 أبريل ولكن تم تأجيله إلى 15 نوفمبر 2020 بسبب وباء كورونا.

ونقلت الصحيفة عن منظمي الماراثون قولهم، في بيان، "بعد أن جربنا كل شيء للحفاظ على الحدث، نشعر، جنبًا إلى جنب مع مدينة باريس، بأننا ملزمون بإلغاء نسخة عام 2020 من ماراثون (شنايدر إلكتريك مارثون باريس) و(باريس بريكفست رن)".

وأضافوا: "وإذ نرى الصعوبة التي يواجهها العديد من العدائين، وخاصة القادمين من الخارج، من أجل المشاركة، تقرر أن الأمر سيكون أفضل لأولئك المعنيين إذا نظمنا شنايدر إلكتريك مارثون باريس في عام 2021".

ولفتت الصحيفة إلى أن ماراثون باريس، أحد أكثر الفعاليات شعبية في الأجندة العالمية لرياضة الجري ويجذب أكثر من 40 ألف مشارك، يعد أحدث الفعاليات التي عطلتها جائحة كورونا.

يذكر أنه في يونيو الماضي تم إلغاء ماراثون مدينة نيويورك، كما تم إلغاء ماراثون بوسطن أيضا لأول مرة في تاريخه البالغ 124 عاما، كما تم إلغاء سباقات الماراثون الكبرى في برلين وشيكاغو، بينما تم تأجيل ماراثون لندن، الذي كان مقررًا في الأصل في أبريل إلى 4 أكتوبر على أن تتم إقامته كحدث خاص بالنخبة فقط.

وتشهد فرنسا مؤخرا تزايدا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقد سجلت البلاد حتى الآن أكثر من 236 ألف إصابة وأكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب كورونا.