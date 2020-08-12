مكتب مكافحة الجريمة الألماني يلاحق مدير التسويق السابق في «وايركارد»

أعلنت هيئة مكافحة الجريمة في مدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها تلاحق الهارب يان مارزاليك، مدير التسويق السابق في شركة "وايركارد" لخدمات الدفع.



يشار إلى أن المدير النمساوي كان حتى يونيو 2020، عضوًا في مجلس إدارة وايركارد، وهي مزود خدمة للمدفوعات غير النقدية لدى خزائن المحلات وعبر الإنترنت.



وقالت الهيئة، إنه وفقا لنتائج التحقيقات الحالية، يرجح بشكل قوي أن يكون مكان إقامة المطلوب في الخارج.



ويشتَبَه في أن "مارزاليك" قام مع متهمين آخرين بتضخيم مبلغ ميزانية الشركة وإجمالي قيمة مبيعاتها، من خلال صفقات وهمية، ليصور أن الشركة أقوى ماليًا ويجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والعملاء.



وتشتبه جهات التحقيق في ارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بالاحتيال والغش التجاري عبر سلوك عصابي، ويتوقع الادعاء العام في مدينة ميونخ الألمانية إمكانية خسارة مصارف ومستثمرين لما يزيد عن ثلاثة مليارات يورو جراء هذه الجرائم.