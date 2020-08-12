ممثل مصري إيطالي يجسد شخصية عبد الناصر في فيلم وثائقي عن القدس من إنتاج CNN

سابع فنان يمثل دور "ناصر"

اختارت شبكة "CNN" الممثل الإيطالي من أصول مصرية "فابيو ابراهام"، لتجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ وذلك في فيلم وثائقي درامي يتناول تاريخ مدينة القدس والذي من المقرر عرضه في 2021.

وقالت CNN في بيان لها إن الفيلم الوثائقي يتكون من ستة أجزاء، ويرصد تاريخ المدينة بدءا من العصر التوراتي وحتى الإمبراطورية الرومانية ونشوء العصر الحديث.

و"فابيو ابراهام" هو سابع ممثل يسعي لتجسيد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، حيث جسد ستة ممثلين من قبل شخصية الرئيس الراحل هم: أحمد زكي، ياسر المصري، خالد الصاوي، وجمال سليمان، ورياض الخولي، ومجدي كامل.

وسوف يسلط الفيلم الوثائقي "القدس" الضوء على دور السياسيين المؤثرين في ذلك الوقت مثل، الراحل الملك حسين بن طلال والرئيس جمال عبد الناصر، ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان، وآخرين.

هاجر "ابراهام" عام 2002 إلى إيطاليا بعدما واجه صعوبات عديدة مع السينما والتلفزيون في إنجلترا في بداية مسيرته التمثيلية، واسمه الأصلي محمد إبراهيم وهو من مواليد القاهرة، وحصل على الجنسية الإيطالية، ثم استقر بإنجلترا وعمل بها ممثلا.

وكان آخر فيلم شارك فيه إبراهيم هو "علاء الدين" من بطولة مينا مسعود والنجم العالمي ويل سميث، حيث قام بأداء صوتي لجميع الشخصيات العربية المشاركة في الفيلم.

وتم تكريمه في الدورة العاشرة لمهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي عام 2015؛ لكونه ممثلا عربيا ناجحا في الخارج وحصل في العام ذاته على لقب "ممثل العام" من قبل مجلة "جو بول إكسكيوتيك".

*6 ممثلين جسدوا عبد الناصر

وتنافس ستة ممثلين عرب من قبل على تقديم أفضل تجسيد للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، سواء على شاشة السينما أو التليفزيون، كما جسده شخص اخر لم تظهر ملامحه في فيلم "السادات"، والستة هم على النحو التالي:

*أحمد زكي وناصر 56

جسد الممثل المصري الراحل أحمد زكي شخصية عبد الناصر، في أحداث فيلم "ناصر 56"، من إنتاج عام 1996، وهو من تأليف محفوظ عبد الرحمن، ومن إخراج محمد فاضل، ومن إنتاج التليفزيون المصري.

حيث عرض الفيلم كواليس فصل هام في تاريخ مصر خلال العدوان الثلاثي على مصر، وقيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، في عام 1956، وهو القرار الذي تسبب في نشوب "العدوان الثلاثي" على مصر.

وقوبل تجسيد زكي لشخصية ناصر بإشادة جماهيرية ونقدية كبيرة، وكذلك من أسرة الرئيس الراحل، وحقق الفيلم إيرادات ضخمة في شباك التذاكر.

*رياض الخولي وأم كلثوم

جسد الممثل المصري رياض الخولي شخصية جمال عبد الناصر، ضمن أحداث مسلسل "أم كلثوم" من إنتاج عام 2000، الراوي لسيرة المطربة الشهيرة بلقب "كوكب الشرق"، ونال الخولي إشادات عن تجسيده لشخصية ناصر.

*خالد الصاوي وجمال عبد الناصر

قدم الممثل المصري في عام 1999، شخصية ناصر في فيلم يحمل اسم "جمال عبد الناصر"، من إنتاج السوري أنور قوادري، وهو من إنتاج شركة "البطريق" لصاحبها الفنان المصري محمود حميدة.

وأشاد نقاد بأداء خالد الصاوي لشخصية جمال عبد الناصر في أحداث الفيلم، بينما قال آخرون أن أداؤه مُبالغ فيه، وتحدث البعض الآخر على وجود مغالطات تاريخية في سرد الأحداث.

*مجدي كامل والعندليب

جسد الممثل المصري مجدي كامل، شخصية جمال عبد الناصر في بدايته، في أحداث مسلسل "العندليب.. حكاية شعب"، من إنتاج عام 2006، ويستعرض سيرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ.

ونال كامل عن أدائه لدور ناصر إشادات واسعة، ما شجعه على إعادة تجسيده في مسلسل يروي قصته، من إنتاج 2008، ويحمل اسم "ناصر"، وهو من إخراج السوري باسل الخطيب.

*جمال سليمان وصديق العمر

قدم الممثل السوري جمال سليمان، شخصية ناصر في أحداث مسلسل "صديق العمر"، من إنتاج عام 2014، والذي يتناول الصداقة الوطيدة التي كانت تربط بين جمال عبد الناصر وبين وزير الحربية في عهده، المشير عبد الحكيم عامر.

وقوبل تجسيد جمال سليمان لجمال عبد الناصر بموجة من الانتقادات الشديدة، سواء من النقاد أو من أسرة الرئيس الراحل، بسبب عدم إفقاده لوزنه، وعدم إتقانه للهجة المصرية، وهو ما اعترف به سليمان في أحد اللقاءات التليفزيونية.

*ياسر المصري والجماعة

كان أخر من جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر دراميا، هو الممثل الأردني ياسر المصري، في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، السارد لقصة تأسيس جماعة "الإخوان المسلمين"، والذي عرض في شهر رمضان 2017.

ونال "المصري" إشادات من الجماهير والنقاد، عن براعته في تجسيد ناصر، سواء في الملامح أو في الحركات، أو في نبرة الصوت.

وتوفي ياسر المصري إثر حادث مروري في مدينة الزرقاء الأردنية اغسطس 2018.