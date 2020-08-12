 المرصد السوري: اشتباكات وقصف بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا في ريف تل أبيض - بوابة الشروق
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المرصد السوري: اشتباكات وقصف بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا في ريف تل أبيض

علم سوريا
علم سوريا
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 9:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 9:32 م

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين فصائل «الجيش الوطني» من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» من جهة أخرى، على محاور قرية كور حسن غرب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ونقلًا عن الموقع الإلكتروني للمرصد السوري، رُصد صباح اليوم، قصفّا صاروخيًا، نفذته القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، استهدف قريتي كور حسن وخربة البقر، الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في ريف مدينة «تل أبيض» شمالي الرقة.


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