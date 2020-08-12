قال المستشار أشرف عقيل، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة المنيا، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل الظروف العالمية من وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والتحديات التي تواجهها مصر غربًا وجنوبًا رسالة أن مصر بلد مستقرة وبلد أمن ومتحضر.



وأضاف «عقيل» خلال تصريحات لفضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن «الحضور اللائق والكثيف والتفاعل من الشعب، رسالة ترفع قدر البلد الذي يتسم بالقدر والمكانة العالية»، مؤكدًا أن العملية الانتخابية مرت بدون شكاوى.



ولفت إلى التعامل مع أي شكوى على الفور وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، متابعًا أن «الانتخابات تمر بصورة مرضية وكل اللجان بها متابعة أمنية».



وأشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة المنيا إلى التنسيق بين الأجهزة في محافظة المنيا ومدير الأمن وكل الجهات ورئيس جامعة المنيا، لإتمام العرس الانتخابي ليكون بصورة مثالية.



وبدأ المصريون في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الثاني والأخير من أيام الاقتراع.



ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.





