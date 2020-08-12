تبون: الجزائر مستهدفة من قبل قوى المال الفاسد

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عن أن الجزائر مستهدفة ومقصودة من قبل قوى المال الفاسد، مؤكدا أن المواطن أصبح فريسة للمشبوهين وأموالهم الفاسدة التي لاتزال في المجتمع.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية على موقعها الإلكتروني عن تبون قوله، خلال اجتماعه بولاة الجمهورية اليوم، إن بعض الأمور مازالت تمشي بالمال الفاسد، مضيفا: "لا ننكر أننا رأينا مبادرات تثلج الصدور لدعم الاستقرار والتغيير السلمي للبلاد".

وأوضح أن المواطن تغلبت عليه الإشاعات التي أثرت فيه وأثرت على سلوكياته، داعيا إلى التمسك بالتشاور الذي يعد ضمانة لإبعاد شبهة التوتر الاجتماعي، خاصة وأن الجزائر شهدت الحوادث المشبوهة المتزامنة في الأعياد، وتجري التحقيقات في حقها لمعاقبة الجناة.

وقال إن "هناك ظاهرة تفاقمت بكثرة وهي العنف في الأحياء والمدن وارتباطها بالحركات الاحتجاجية لخلق جو غائم غير أن هناك تحركات مشروعة نتقبلها ونسهر على معالجتها".