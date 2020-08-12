صحيفة إسرائيلية: العثور على بالون حارق مصدره غزة

كشف تقرير إخباري لصحيفة إسرائيلية، أنه تم رصد بالون حارق أطلق من قطاع غزة بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مجلس إشكول الإقليمي.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه تم استدعاء خبراء مفرقعات من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث قاموا بإبطال مفعول عبوة ناسفة كانت مثبتة في البالون، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.



وأضافت الصحيفة أن فرقة الإطفاء أخمدت اليوم الأربعاء 12 من حرائق الغابات، التي نجمت عن بالونات حارقة، في مناطق بالقرب من حدود غزة.



كان الجيش الإسرائيلي أعلن شن هجمات فجر اليوم الأربعاء على أهداف تابعة لحماس في غزة، بينها مجمع عسكري وبنية تحتية ومواقع رصد، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حسب تعبيره.



وقررت إسرائيل أمس الثلاثاء إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، باستثناء إدخال المساعدات الإنسانية.