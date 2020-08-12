وزير الصحة الأمريكي يختتم زيارة تاريخية لتايوان

أنهى وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم الأربعاء، رحلة استمرت ثلاثة أيام إلى تايوان، وهي أول زيارة رفيعة المستوى يقوم بها مسؤول من الحكومة الأمريكية منذ 1979، ووجه خلالها انتقادات للصين.



وأشاد عازار بنظام الرعاية الصحية التايواني لثقافة الانفتاح والتعاون به وهو ما يناقض "سلوك الحزب الشيوعي الصيني خلال هذه" الجائحة، على حد قول عازار .



وسجلت تايوان ذات الـ8ر23 مليون نسمة، 481 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات نتيجة للإصابة بالفيروس حتى اليوم الأربعاء.



وتأتي زيارة عازار في وقت يشهد توترات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين ويرجع ذلك في جزء منه لكيفية تعاطي بكين مع بداية تفشي فيروس كورونا.



أثارت رحلة عازار انتقادات من بكين. ولدى تايوان حكومتها الخاصة منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى الجزيرة بعد أن خسروا حربا أهلية أمام الشيوعيين. تعتبر الصين تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.



وخلال مؤتمر عبر الانترنت قبل المغادرة، جدد عازار ما تقوله إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الصين أخفت معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا في بدايته.



وقال عازار: "كان يجب عليهم الكشف عن سرعة انتقال المرض من شخص لآخر وهو ما كانوا يعلمونه".



وأضاف: "ولمدة شهر ونصف أرجأوا السماح لخبراء من الخارج الدخول لمعرفة طبيعة المرض".