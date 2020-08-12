منح وزير الدفاع الألماني الأسبق الدكتوراه الثانية بعد سحب الأولى منه

أعلن وزير الدفاع الألماني الأسبق، كارل تيودور تسو جوتنبرج، حصوله على درجة الدكتوراه الثانية بعد سحب الأولى منه، ما تسبب في استقالته من منصبه، قبل بضعة أعوام.

وتتناول صحيفة "بيلد" الألمانية هذا الموضوع في عددها غدا الخميس، استنادا إلى المشرف على رسالة الدكتوراه.

وحسب تقرير الصحيفة، حصل جوتنبرج على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ساوثهامبتون البريطانية قبل فترة.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، قال جوتنبرج إنه لم يتحدث مع أحد تقريبا بشأن الموضوع حتى الآن، " لأنني لم أحصل على الدكتوراه من أجل الرأي العام، وليس من أجل عودة إلى السياسة التي لم أعد أطمح إليها أبدا، بل فقط لأسباب شخصية، ولذلك لا أريد أن أفصح عن المزيد بشأن هذا الأمر سوى إنني ممتن للغاية للحصول على هذه الفرصة الثانية".

كان جوتنبرج استقال من منصبه الوزاري في عام 2011 بعدما سُحِبَت منه درجة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة بايرويت إثر ثبوت انتحاله وغشه المتعمد في العديد من الفقرات برسالته، وفي أعقاب ذلك، انتقل جوتنبرج إلى الإقامة في الولايات المتحدة.

كان جوتنبرج يمثل باعث الأمل بالنسبة للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، كما صنفته العديد من استطلاعات الرأي كثاني أحب شخصية سياسية في البلاد بعد المستشارة أنجيلا ميركل.