الصحة الروسية: مخاطر التطعيم أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن مستشار وزير الصحة الروسي سيرجي جلاجوليف، أن مخاطر التطعيم أقل بكثير من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جلاجوليف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن خطر اللقاح أقل بكثير من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعواقب هذه العدوى"، مشيرا إلى إمكانية مراقبة سلامة اللقاح في الوقت الفعلي ومساعدة العاملين في المجال الطبي في استخدامه على النحو الصحيح.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أعلن في وقت سابق من اليوم أن حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ستكون طوعية حصرا، بما في ذلك للأطباء، موضحا أن اللقاح، الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.