كولومبيا تعاقب 5 عسكريين لقتلهم متمردا سابقا

ذكرت السلطات الكولومبية الثلاثاء أن النائب العام في البلاد بصدد معاقبة خمسة من أفراد الجيش لقيامهم بقتل أحد عناصر حركة "فارك" المتمردة السابقة.

وقال مكتب المدعي العام إنه تم عزل قائد الجيش السابق خورخي أرماندو بيريز وسيُمنع من تولي أي منصب عام لمدة 20 عاما بعد تحديده على أنه الشخص الذي أمر بقتل ديمار توريس.

وتمت معاقبة أربعة أعضاء آخرين من الجيش فيما يتعلق بالقتل، بمن فيهم دانيال إدواردو جوميز ، الذي نفذ عملية القتل. كما تم عزله وسيُمنع من تولي أي منصب عام لمدة 14 عاما.

وعُثر على جثة توريس وعليها علامات تعذيب في 22 نيسان/أبريل 2019 في منطقة نورت دي سانتاندير قرب الحدود الفنزويلية.

وبحسب مكتب المدعي العام، تم تحميل توريس مسؤولية قتل جندي، لكنه في واقع الأمر "انخرط في أنشطة زراعية بعد إعادة اندماجه في الحياة المدنية".

يشار إلى أنه منذ توقيع اتفاق سلام عام 2016، قتل 210 أعضاء من متمردي حركة فارك، وفقا لأرقام بعثة التحقق في كولومبيا التابعة للأمم المتحدة.

وسلّم نحو سبعة آلاف مقاتل من فارك أسلحتهم وتحولت الحركة المتمردة إلى حزب سياسي يحمل الاسم نفسه.

وضمنت عشرة مقاعد في البرلمان بموجب اتفاق سياسي.