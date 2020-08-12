أوبك تتوقع تراجع الطلب على النفط العام الحالي وانتعاشا كبيرا في 2021

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الطلب العالمي على النفط سيستمر هذا العام، لكنه ربما لا يكون بنفس الحدة التي كانت المنظمة تتوقعها سابقًا.

وتوقع التقرير الشهري للمنظمة، الذي صدر اليوم، انخفاض الطلب العالمي بمتوسط 9.1 مليون برميل يوميًا، خلال العام الحالي، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا تعديلًا طفيفًا مقارنة بالتقرير الشهري السابق، عندما توقع خبراء أوبك انخفاضا قدره 9.1 مليون برميل يوميًا، موضحين أن هذا يعني أن الطلب هذا العام سيبلغ في المتوسط 90.6 مليون برميل يوميًا.

وتوقعت المنظمة زيادة كبيرة في الطلب على النفط الخام مرة أخرى العام المقبل، حيث قالت إنه بالنسبة لعام 2021، تتوقع "أوبك" زيادة في الاستهلاك بمقدار 7 ملايين برميل يوميا مقارنة بالعام الجاري.

وأظهرت تقديرات معدلة للمنظمة أن صناعة النفط الصخري الأمريكية تضررت بصورة أقل مما كانت المنظمة تتوقعه سابقا، من تراجع الطلب والأسعار خلال الفترة الماضية، كما أوضحت أن تعافي الأسعار مؤخرًا أعطى دفعة لشركات الحفر العاملة في هذا المجال.

وبدلا من التراجع بنسبة 7% في خلال الربع الثالث من العام الحالي كما كانت تتوقع "أوبك" في الشهر الماضي، أصبحت المنظمة تتوقع الآن أن يسجل إنتاج النفط الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء هذا، بأنه بمثابة تذكير للمنظمة، التي قادت مع حلفائها أسعار النفط إلى التعافي من تداعيات كورونا عن طريق خفض الإنتاج، بأن هذه الاستراتيجية التي تدعم إيرادات دول المنظمة توفر أيضا شريان الحياة لمنافسيها.

كما تؤكد المراجعة صحة قرار أوبك بالتخلص التدريجي من جزء من التخفيضات بداية من هذا الشهر، لتتمكن من استعادة جزء من حصتها في السوق التي قد تخسرها لصالح النفط الصخري ومنتجين آخرين.