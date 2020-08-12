السفارة الإيرانية بالكويت: الإفراج عن 18 سجينا إيرانيا

أعلنت السفارة الإيرانية في الكويت أن الجانب الكويتي وافق على اطلاق سراح 18 سجينا إيرانيا قضوا فترة من حكمهم بالسجن المركزي في البلاد.

ونقلت صحيفة" النهار" الكويتية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن المصدر القول إن بعض السجناء قد شملهم العفو الأميري وأن البعض الآخر سيقضون ما بقي من فترة سجنهم بعد مغادرتهم إلى إيران صباح غد الخميس.

وأوضح المصدر أن إطلاق سراح السجناء جاء تطبيقاً لاتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الكويت.

وقالت السفارة إنها ستستمر في التعاون مع الجانب الكويتي لإطلاق سراح بقية السجناء الإيرانيين وتقدر تعاون الجانب الكويتي لتحقيق ذلك.