صنز يحقق فوزه السابع تواليا منذ استئناف دوري السلة الأمريكي على حساب سيكسرز

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واصل فينكس صنز تحقيق انتصاراته المتتالية وتفوق 130-117 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالقرب من أورلاندو صباح الأربعاء، فيما خسر سيكسرز للمرة 29 هذا الموسم مقابل 42 فوزا.

وأحرز ديفن بوكر 35 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة كما مرر سبع كرات حاسمة، وأضاف ميكال بريدجز 24 نقطة كما ساهم داريو ساريتش بتسجيل 18 نقطة ليحقق صنز فوزه السابع على التوالي بعد انطلاق المسابقة عقب توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

ورفع صنز رصيده إلى 33 فوزا مقابل 39 خسارة وتمسك بآماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في عشر سنوات.

وخاض سيفنتي سيكسرز المباراة دون خمسة لاعبين أساسيين وهم بن سيمونز وجويل إمبيد وتوبياس هاريس وآل هورفورد بسبب الإصابة وجوش ريتشاردسون بسبب الحصول على راحة.

وتصدر أليك بوركس قائمة مسجلي النقاط في سيكسرز برصيد 23 نقطة، وأضاف راؤول نيتو 22 نقطة فيما سجل مايك سكوت 17 نقطة.