موظف يحصل على تعويض كبير بعد طرده من عمله إثر تقليده هتلر

حصل موظف أسترالي يعمل في شركة BP النفطية على تعويض مالي قدره 200 ألف دولار أسترالي بعد أن ُطرد من عمله بسبب تقليده هتلر في مشهد من فيلم "السقوط".

واستخدم الموظف، ويدعى سكوت تريسي، عبارة شهيرة لشخصية هتلر في الفيلم، ليسخر من المفاوضات بشأن الأجور في الشركة التي يعمل فيها، ونشر المقطع على فيسبوك.

وقد فصلته الشركة من عمله، لكنه كسب القضية التي استمرت مداولاتها سنتين، وعاد إلى عمله.

ويغطي التعويض الأجر الذي لم يتقاضاه بسبب فصله من العمل.

واستعار تريسي تعبيرات وجه الممثل الذي أدى دور هتلر في فيلم السقوط أثناء حديثه مع بعض جنرالاته في القبو الذي كان يختبئ فيه، واستبدل الحوار في المشهد بحوار فكاهي.

وقالت الشركة إن "ما فعله تريسي مسيء بشكل كبير وغير لائق وفصلته من عمله".

ورفع تريسي قضية خسرها في البداية، لكنه استأنف قرار المحكمة قائلا إنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص وإن الغرض من الفيديو كان الفكاهة، ولم يقصد الشركة أو أي جهة محددة اخرى.

وقررت المحكمة الاتحادية في حكمها أنه من غير المقبول القول إن المشهد شبه مدراء شركة النفط بالنازيين، وسمحت لتريسي بالعودة للعمل

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وقد حصل تريسي الإثنين على مبلغ 177325 دولارا استراليا كأجور متأخرة وعلاوات مفقودة بالإضافة إلى مبلغ 24070 دولارا استراليا بدل تقاعد وبدلات أخرى.

وقالت شركة BP إن تريسي كان يجب أن يحصل على مبلغ قدره 150 ألف دولار استرالي، وهو أقل مما كان سيحصل عليه فيما لو لم يطرد.

وأرادت الشركة خصم مبلغ من مستحقات تريسي لأن زملاءه شاركوا الفيديو، وهو ما تعتبره الشركة سلوكا غير مقبول، وفقا لصحيفة سيدني مورننغ هيرالد.

وقالت الشركة أيضا إنه يجب خصم مبالغ إضافية لأن تريسي كان يمكن أن يجد عملا خلال محاكمته.

بينما قالت لجنة "العمل العادل" إنه لا يوجد دليل على أن تريسي لم يبحث عن عمل.

وقال براد غاندي، الأمين العام لاتحاد العمال الأسترالي، إن تريسي عانى ضغطا نفسيا غير ضروري.

وأضاف "تعريض عامل شريف للتوتر والقلق على مدى أكثر من سنتين لأن بعض الأشخاص لم يتذوقوا نكتته هو سلوك سيء من شركة".