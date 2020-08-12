سكان قرية صوماليون يشتبكون مع مسلحي حركة الشباب لمحاولتهم فرض ضرائب

اشتبك سكان قرية من الصوماليين مع مسلحي حركة الشباب، الذين حاولوا فرض ضرائب عليهم؛ ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحركة.

ووقع الحادث في قرية شابيلو في الجزء الشرقي من إقليم مودوج؛ ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين وست مدنيين، بحسب ما قاله أحد شيوخ القرية وقائد عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى العشرات من المصابين في الجانبين.

وقال أحمد ظاهر، أحد شيوخ القرية، إن مقاتلي حركة الشباب المسلحين تسليحا قويا دخلوا القرية خلال صلاة الفجر، وقاموا بترويع سكانها.

وأضاف لـ(د.ب.ا)" حمل سكان القرية السلاح واشتبكوا مع مسلحي حركة الشباب اشتباكا عنيفا، وتمكنوا في النهاية من صدهم. مازال التوتر يسود الوضع في المنطقة حيث وصل الكثير من أفراد القوات الحكومية الصومالية لمساعدة سكان القرية في اشتباكهم ضد المسلحين".

وأضاف: "الاشتباكات جاءت عقب أن حاول مسلحو حركة الشباب، الذين يسيطرون على بلدة هارادير المجاورة فرض ضرائب على سكان القرية.

وقال القائد العسكري الصومالي عبد العزيز عبد الله لـ (د.ب.ا) إنه تم إرسال القوات لمساعدة سكان القرية عقب أن صدوا مسلحي الحركة.