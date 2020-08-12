فيديو.. محافظ الجيزة: اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كبيرًا من مختلف الأعمار

محمد حليم

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن انتخابات الشيوخ عرس ديمقراطي حقيقي شهدته مصر، بداية من فتح اللجان الانتخابية صباح أمس الثلاثاء، ليدلي المواطنين بأصواتهم.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، مساء الأربعاء، أن المواطنين حرصوا على المشاركة الانتخابية منذ اللحظات الأولى، وذلك في جميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية لسلامة المواطنين.



وتابع: «اللجان شهدت إقبالا من مختلف الأعمار، سواء كبار السن أو السيدات والشباب»، مشيرًا أن معدلات المشاركة تزايدت في ثاني أيام الاقتراع، مع إمكانية حدوث تزاحم في الساعات الأخيرة.



وذكر أن دور المرأة في هذا الاستحقاق الانتخابي ملموس ومشرف، متوقعًا بدعوتها لباقي أفراد الأسرة للإدلاء بأصواتهم قبل غلق صناديق الاقتراع.



وانطلقت في تمام التاسعة من صباح أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.



ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.







وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، مساء الأربعاء، أن المواطنين حرصوا على المشاركة الانتخابية منذ اللحظات الأولى، وذلك في جميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية لسلامة المواطنين.وتابع: «اللجان شهدت إقبالا من مختلف الأعمار، سواء كبار السن أو السيدات والشباب»، مشيرًا أن معدلات المشاركة تزايدت في ثاني أيام الاقتراع، مع إمكانية حدوث تزاحم في الساعات الأخيرة.وذكر أن دور المرأة في هذا الاستحقاق الانتخابي ملموس ومشرف، متوقعًا بدعوتها لباقي أفراد الأسرة للإدلاء بأصواتهم قبل غلق صناديق الاقتراع.وانطلقت في تمام التاسعة من صباح أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.https://www.youtube.com/watch?v=9YruDrC8wxU