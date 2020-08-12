سفير مصر بالجزائر: فرز أصوات انتخابات مجلس الشيوخ وإرسالها لهيئة الانتخابات

أشرف السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، مساء اليوم الأربعاء، على فرز أصوات أبناء الجالية المصرية بالجزائر في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت يومي الأحد والاثنين الماضيين بالبريد.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر إن السفارة تلقت بالبريد أصوات المصريين حتى التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت القاهرة) شريطة أن تكون الأختام على المظاريف توضح أنه تم إرسالها يومي 9 و10 أغسطس الجاري طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أنه تم فتح المظاريف وتقسيم الأصوات إلى فردي وقوائم ثم سيتم إرسال أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة الانتخابات لتعلن النتيجة، بعد ضمها لنتائج التصويت في الداخل، باعتبارها هي الجهة المخولة بإعلان النتائج.

وأشاد السفير مشرفة بوعي أبناء الجالية المصرية بالجزائر، وحرصهم على المشاركة في الانتخابات ايمانا منهم بدورهم في صنع مستقبل البلاد.