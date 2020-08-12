نيجيريا تفتح إصلاحات لشبكة خطوط أنابيب ومستودعات النفط أمام مستثمري القطاع الخاص

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صورة من أرشيف رويترز لمصفاة دانجوت النفطية على مشارف لاجوس بنيجيريا.

أظهرت وثيقة نشرت يوم الثلاثاء على الموقع الالكتروني لشركة النفط الوطنية في نيجيريا أنها تطلب من المستثمرين تقديم عروض لإصلاح خطوط أنابيب ومستودعات تخدم مصافيها النفطية.

وشبكة خطوط الأنابيب التي بنيت في عقد السبعينات من القرن الماضي حيوية لتوصيل النفط الخام إلى مجمعات التكرير الثلاثة التابعة للشركة ونقل الوقود المكرر إلى المستهلكين.

لكن سنوات مما تصفه الشركة بسرقة وتخريب ”مستمرين بلا توقف“ وأيضا التقادم الطبيعي، جعلت خطوط الأنابيب في حاجة إصلاحات شاملة.

ومصافي التكرير نفسها تعمل بشكل متقطع، وأغلقتها شركة النفط الوطنية في وقت سابق هذا العام لحين إجراء إصلاحات وتحديثات.

وجعلت نيجيريا، أكبر مصًدر للنفط في أفريقيا، من انتاج حاجاتها من الوقود أولوية أساسية على مدار سنوات لكن بضعة مساع في السنوات القليلة الماضية لتطوير المصافي فشلت، وهو ما يترك البلاد معتمدة بشكل شبه كامل على الواردات.