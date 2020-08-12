مجلس الأمن الوطني العراقي: الاعتداء التركي تجاوز كبير لكل المعايير الدولية

أفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء الأربعاء، بأن مجلس الأمن الوطني أدان الاعتداء التركي على الأراضي العراقية

ووفقًا لخبر عاجل نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، قال ‏مجلس الأمن الوطني العراقي إن «الاعتداء التركي تجاوز كبير لكل المعايير الدولية».

وكانا الرئاسة العراقية والبرلمان، أدانا أمس الثلاثاء، بأشد العبارات الاعتداء التركي بالطائرة المسيرة على منطقة سيدكان الحدودية، والذي أسفر عن مقتل آمر اللواء الثاني بالمنطقة الأولى في قيادة قوات حرس الحدود وآمر الفوج الثالت وإصابة آمر الفوج الأول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة العراقية في بيان أن الخروق العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق، داعيًا إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية التي من شأنها المساس بعلاقات حسن الجوار، والركون إلى الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين.