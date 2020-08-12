صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 19 نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 3ر0 بالمئة عند 7646 نقطة (+ 19 نقطة).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو8ر6 مليار ريال.

ويواصل مؤشر السوق صعوده لتاسع جلسة على التوالي، كأكبر سلسلة ارتفاع منذ مارس 2019، مسجلا خلالها مكاسب بنحو 220 نقطة وبنسبة 3بالمئة.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 50ر62 ريال، وصعد سهم "السعودي الفرنسي" بأكثر من 3 بالمئة عند 50ر31 ريال.

في المقابل، أغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 15ر33 ريال (- 5ر0 بالمئة )، عقب انتهاء أحقية أرباح نقدية بواقع 35ر0 ريال للسهم الواحد.

وتراجع سهم "المواساة" بأكثر من 3 بالمئة عند 20ر108 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.