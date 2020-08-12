وزير الخزانة البريطاني: المملكة المتحدة تسجل ركودا هو الأسوأ في التاريخ

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، إن الإقتصاد في المملكة المتحدة حقق تراجعاً هو الأعلى في التاريخ خلال الأشهر من أبريل إلى يونيو الماضيين حيث وصل إلى 20.4 في المائة.

وحذر سوناك، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء - الشعب البريطاني من أنه قد حانت الأوقات العصيبة، بعد أن سجلت نسبة التراجع في الإقتصاد البريطاني أعلى نسبة تراجع منذ إنطلاق النظام الاقتصادي الحالي.

وقال وزير الخزانة البريطاني، إن الكثير من الأشخاص سينضمون قريباً إلى قائمة البطالة في البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة.