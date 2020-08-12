ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي

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أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات اليوم الأربعاء أن الشركات الصناعية في منطقة اليورو مستمرة في التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وقد ارتفع الانتاج بنسبة 1ر9% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الماضي.

وكانت معدلات الانتاج قد بدأت في الارتفاع بنسبة 4ر12% في مايو الماضي. وكان مكتب يوروستات قد توقع نمو الانتاج بنسبة 3ر12%، عقب أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تراجع الانتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

مع ذلك، أظهرت المقارنة على أساس سنوي أن الأزمة مازالت تؤثر على معدلات الانتاج.

فبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، تراجع الانتاج الصناعي في يونيو الماضي بنسبة 3ر12%. وفي شهر مايو الماضي، تراجع الانتاج بنسبة 4ر20%.

وجرى تسجيل أكبر نسبة تراجع سنوية في البرتغال، بلغت سالب 8ر14%، وألمانيا وأسبانيا بنسبة 1ر14% وإيطاليا بنسبة سالب 7ر13%.

وعلى الجانب الأخر، سجلت إيرلندا زيادة بنسبة 5ر4% مقارنة بالعام الماضي.