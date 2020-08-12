 فرانس برس: القضاء اللبناني يستمع الجمعة لوزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار بيروت - بوابة الشروق
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فرانس برس: القضاء اللبناني يستمع الجمعة لوزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار بيروت

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 10:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 10:08 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأربعاء، بأن القضاء اللبناني سيستمع بدءًا من يوم الجمعة المقبل لوزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.


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