الصين تحذر واشنطن من «اللعب بالنار» بشأن قضية تايوان

حذرت الصين واشنطن اليوم الأربعاء من "اللعب بالنار" بشأن قضية تايوان، بعدما اختتم مسؤول أمريكي كبير زيارة غير مسبوقة للجزيرة بالإشادة بالرئيس السابق لي تنج-هوي الذي كان شوكة في خاصرة بكين.

وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها وتدين أي اتصال رسمي بين الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة والمسؤولين الأجانب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى خلفية التوترات المتزايدة مع بكين حول العديد من الملفات (الوباء وهونج كونج وحقوق الإنسان والمنافسة التجارية والتكنولوجية...)، اختتم وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار زيارة مدتها ثلاثة أيام لتايوان، أدانتها بكين مرة جديدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان لوسائل إعلام "في ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمصالح الأساسية للصين، يجب عدم خداع بعض الناس في الولايات المتحدة وعدم اللعب بالنار" مذكرا بمعارضة بلاده لأي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان "تحت أي ذريعة كانت".

وزيارة عازار هذه لتايبيه هي الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى منذ أن قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية بتايوان عام 1979 واعترفت بسيادة الصين عليها.

وزار عازا قبر الرئيس التايواني السابق لي تنج-هوي الذي توفي في نهايةالشهر الماضي وأشاد بدوره في التحول الديموقراطي للجزيرة. وكتب الوزير الأمريكي في رسالة تعزية "إن الإرث الديموقراطي للرئيس لي سيحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان إلى الأبد".