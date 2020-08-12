تحويلات مرورية لتنفيذ نفق وكوبرى سيارات لربط مدن أكتوبر بالطريق الدائري

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم عمل التحويلات المرورية اللازمة للقادم من الطريق الدائري اتجاه مدينة 6 أكتوبر لتفادي أي تكدس بسبب أعمال تنفيذ كوبري ونفق سيارات لربط مدن أكتوبر بالطريق الدائري.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه جارٍ تنفيذ نفق السيارات في الاتجاه القادم من مدينة ٦ أكتوبر إلى الطريق الدائري بطول حوالي ٨١٠ أمتار وعرض ١٦ مترا، وجارٍ تنفيذ كوبري من اتجاه الطريق الدائري إلى طريق الواحات بطول حوالي ٧٥٠ متراً وبعرض ١٦ متراً، وذلك لتخفيف الكثافة المرورية لهذه المنطقة حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة أكثر من 30 دقيقة.

وأكد الشربيني أن نسبة الانجاز بلغت ١٥%، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار رؤية الوزارة لتنمية مدن 6 أكتوبر حيث تمثل أولوية قصوى من أجل ربط مدن ٦ أكتوبر بجميع المحافظات والأقاليم المجاورة.