محافظ الشرقية: 70% نسبة مشاركة المرأة باليوم الأول لانتخابات الشيوخ

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لم تتلقى أية شكاوى خلال اليوم الأول لعملية التصويت.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن المرأة شاركت في الانتخابات بنسبة مشاركة بلغت 70%، وأن مراكز ومدن: القنايات – القرين – الصالحية الجديدة – أبو حماد – بلبيس – الزقازيق – كفر صقر، كانت الأعلى تصويتًا خلال اليوم الأول.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية يبلغ 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 996 مركز انتخابي، تتسع لـ 1163 لجنة فرعية، فيما يتنافس 47 مرشحًا، بينهم 5 سيدات، للفوز بـ 7 مقاعد بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة وحيدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر.