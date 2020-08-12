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مسئول: بيرو تواجه خطر زيادة النزاعات الاجتماعية خلال الجائحة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:29 م

قال رولاندو لوك، مدير شئون النزاعات الاجتماعية بديوان المظالم في بيرو، إن النزاعات الكامنة بين المجتمعات قد تنشط بقوة لأن الجائحة أدت إلى تفاقم أوضاع بعض هذه المجتمعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقد تلجأ المجتمعات المحلية إلى الاحتجاجات كوسيلة للتواصل مع الحكومة لحل مطالبهم، حسبما قال لوك للصحفيين عبر الفيديو.

وتحتاج الحكومة إلى خطة لاستئناف المحادثات لحل 91 نزاعا قائما، بعدما توقفت المفاوضات في مارس بسبب الجائحة.

ويمكن إجراء المحادثات عبر الفيديو في كثير من القضايا، حيث رصد الديوان 81 حالة من حالات النزاع الاجتماعي المتعلقة بصناعة التعدين.


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