مصدر كويتي: ارتفاع إقامات الوافدين الملغاة إلى 75 ألفًا

كشف مصدر أمني كويتي، عن ارتفاع أعداد المقيمين الذين سقطت إقاماتهم وهم خارج الكويت، لأنهم لم يستفيدوا من قرار وزارة الداخلية في شأن التجديد (أونلاين) إلى نحو 75 ألفًا.

وأوضح المصدر الأمني -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن المسؤولية تقع على المقيمين، أو على كفلائهم الذين لم يجددوا الإقامات عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية، والتي أتاحت لهم الفرصة وراعت الجوانب القانونية والإنسانية كافة.

وبشأن مصير العائلات التي ترتبط إقاماتها (التحاق بعائل) بإقامات الوافدين التي سقطت، قال المصدر: "إننا في انتظار قرار إعادة إصدار التأشيرات، وعودة حركة المطار، لإيجاد حلول ودراسة ملفاتهم".