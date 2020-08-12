بريطانيا تسجل إصابتين فقط بكورونا دون وفيات خلال 24 ساعة

سجلت المملكة المتحدة حالتي إصابة جديدتين فقط بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الحالات إلى 313 ألفا و394 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بقي عند 46611 حالة دون تسجيل أي حالات جديدة منذ الوقت نفسه أمس الثلاثاء، وقد تعافى 1464 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.