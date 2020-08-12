وزير الصحة الروسى: العاملون في قطاع الصحة أول من سيحصل على لقاح كورونا خلال أسابيع

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، بأن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" سوف يتوفر للعاملين في قطاع الصحة خلال الأسابيع المقبلة، بعد يوم واحد من إعلان روسيا عن تسجيل لقاح للفيروس مما آثار جدلا حول العالم.

وأضاف موراشكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس: "في الأسبوعين المقبلين، سوف يتم الحصول على الدفعة الأولى من عبوات لقاح فيروس كورونا، أولا للعاملين في مجال الطب".

سجلت روسيا رابع أكبر حصيلة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم حيث بلغت أكثر من 900 ألف.

سارع العلماء الذين تمولهم الدولة لإنتاج اللقاح في الشهور الأخيرة، ولكن ما أعلنته روسيا أمس الثلاثاء من تسجيل اللقاح أثار حالة من التشكيك فيما حذر الخبراء من أن التجارب السريرية كان يجب أن تجرى لفترة أطول.

وتم تسمية اللقاح "سبوتنيك-5" على اسم أول قمر صناعي من صنع البشر يصل المدار وهو ما كان نصر لبرنامج الفضاء السوفيتي على الخصم الأمريكي في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وقالت الحليف الروسي، إيران، اليوم الأربعاء أن اللقاح "من المحتمل أن ينطوى على خطورة".

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور على تويتر: "قبل اكتمال جميع التجارب السريرية، يكون استخدام اللقاحات مثل فتح صندوق باندورا - صندوق الشرور - وبالتالي يحتمل أن يكون خطيرا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إحدى بناته أخذت اللقاح، وقالت وزارة الصحة إن اللقاح سوف يتوفر للاستخدام الجماعي في أكتوبر.