ألمانيا: طرد أكثر من 11 ألف أجنبي من البلاد في 2019

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا ارتفاع عدد الأجانب الذين تم طردهم من البلاد خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2018.

وذكرت صحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، الأربعاء، استنادا إلى رد من الحكومة الألمانية على استجواب من كتلة حزب اليسار، أن عدد أوامر المغادرة التي أصدرتها الحكومة الألمانية العام الماضي وصلت إلى 11 ألف و81 ، بزيادة 50% مقارنة بعام 2018، عندما وصل عدد هذه الأوامر إلى 7408 أمر.

وأوضحت الصحيفة أن أغلب الأوامر العام الماضي صدرت بحق أوكرانيين (1252 أمرا) تلاهم ألبانيون (1220 أمرا) ثم صرب (828 أمرا)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن أمر المغادرة هو إجراء مقصود به درء الخطر، حيث يمكن طرد الأجانب إذا رأت السلطات أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام والنظام، وفي هذه الحالة يتعين على المعنيين بهذه الأوامر مغادرة البلاد مع عدم السماح لهم بدخولها مرة أخرى.

وفي حال لم يتمثلوا لأمر المغادرة، فإن من الممكن أن تقوم السلطات بترحيلهم.