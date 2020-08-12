تزايد الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة شمال سيناء، تدريجيا في اليوم الثاني بمقرات اللجان في مراكز العريش والشيخ زويد ورفح و بئرالعبد والحسنة ونخل.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن غرفة عمليات متابعة الانتخابات لم تتلقى شكاوى من عموم اللجان، ودعا المواطنين للمشاركة كواجب وطني.

و في العريش، برزت مشاركة الأهالي في لجان حي أبو صقل وحي الفواخرية، كما برزت المشاركة في لجان الشيخ زويد، وتم تخصيص حافلات لنقل المواطنين للجان مجانا.

كما برزت مشاركة السيدات، وكبار السن عند أغلبية اللجان، فيما خصصت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء متطوعين شبان للمساهمة في تسهيل دخول الناخبين أمام اللجان.

وعلى نهج موازي، قام المرشحين المتنافسين بتكليف شبان و شابات لمساعدة الناخبين على معرفة أرقام لجانهم و ترتيبهم في جداول الناخبين من خارج الحواجز المقامة وتوزيع الكمامات وزجاجات مياه.