تزايد أعداد الناخبين في دار السلام والمعادي قبل غلق باب التصويت

شهدت الساعات الأخيرة قبل انتهاء وقت التصويت في التاسعة مساء، تزايد عدد الناخبين في لجان دار السلام والمعادي، وذلك بعد انكسار موجة الحرارة، وانتهاء الموظفين في الهيئات من أعمالها لكي يتيح لهم التصويت قبل انتهاء الوقت المحدد لعملية التصويت.

وكالعادة كبار السن والسيدات كانا أبرز المتواجدين في صفوف الناخبين، وظهر ذلك أيضا أمس في اليوم الأول لبدء عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بالداخل التي شهدت احتفالات ورقص بعض المواطنين على أنغام الأغاني الوطنية التي تنشد طوال فترة التصويت.

فيما قام الشباب المتطوع خارج اللجان بحس العديد من المواطنين الذين لم يشاركوا على الدخول والتصويت داخل اللجان قبل انتهاء الوقت المحدد، الذي يبدأ بعده عملية الفرز.

فيما يساعد رجال الأمن، الناخبين، في الدخول بسهولة إلى مقر اللجان، بجانب توفير كراسي لكبار السن.