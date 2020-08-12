 مندوبون من مديرية الصحة لقياس حرارة الناخبين قبل دخول اللجان بالبحر الأحمر - بوابة الشروق
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مندوبون من مديرية الصحة لقياس حرارة الناخبين قبل دخول اللجان بالبحر الأحمر

مقر محافظة البحر الاحمر
مقر محافظة البحر الاحمر
كمال رشاد
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 3:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 3:42 م
حرص المنتدببن من مديريه الصحة باللجان الانتخابية في البحر الأحمر، على قياس درجة الحرارة للناخبين أمس واليوم، فور وصولهم للجان الانتخابية قبل عمليه التصويت.

كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر وفرت مسئولا بكل لجنة لقياس درجة حرارة الناخبين قبل دخولهم لللجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبه أكد مسئولو اللجان على الناخبين بضرورة ارتداء الكمامات قبل الدخول للتصويت، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

والتزمت لجان محافظة البحر الأحمر الانتخابية بفتح أبوابها في تمام التاسعة صباح أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء، أمام الناخبين وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات.

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