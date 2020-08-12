فيسبوك يحظر نشر صور مساعد سانتا كلوز المثير للجدل «بيتر الأسود»

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أعلن موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام أمس الثلاثاء، حظر نشر الصور التقليدية المثيرة للجدل لشخصية عيد الميلاد الهولندية والبلجيكية زفارت بيت، أو بيتر الأسود.

وعرضت فيسبوك قواعد استخدام جديدة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية.

وأصبحت الصور النمطية التمييزية مثل بيتر الأسود محظورة الآن بموجب هذه القواعد الجديدة في هولندا وبلجيكا، حسبما أعلنت الشركة أمس الثلاثاء.

وتعد الشركة الأمريكية المكياج الأسود والشفاه الغليظة والشعر المستعار المجعد من بين الصور النمطية.

وسيتم إزالة الصور أو الرسومات أو مقاطع الفيديو الخاصة بالشخصيات النمطية من الموقع إذا تم الإبلاغ عنها.

وقالت الشركة في بيان إن "فيسبوك يرى أنه من غير المقبول أن يشعر الناس بالتمييز ضدهم وعدم الأمان بسبب بعض التقارير.. إن "سينتركلاس مهرجان للجميع".

وسينتركلاس هو اسم سانتا كلوز في هولندا وبلجيكا، ويرافقه تقليديا المساعد الأسود المثير للبهجة خلال ظهوره ليلة عيد الميلاد.

وكان هناك رد فعل قوي على الحظر المفروض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحدث مؤيدو تقليد بيتر الأسود عن "هجوم على حرية التعبير"، في حين أشادت المنظمات المناهضة للعنصرية بهذه "الإشارة الإيجابية والمشجعة".