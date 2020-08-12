وزير التنمية المحلية: اكتمال فتح جميع اللجان بكافة المحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اكتمال فتح جميع اللجان بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال «شعراوي»، عبر الحساب الرسمي لوزارة التنمية المحلية على موقع «تويتر»، صباح الأربعاء، إنه لليوم الثاني على التوالي تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية سير انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات.

وبدأ المصريون في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الثاني والأخير من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.





#انتخابات_مجلس_الشيوخ_2020 🇪🇬🇪🇬#وزارة_التنمية_المحلية



لليوم التاني على التوالى:

غرفه عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات حيث اكد اللواء محمود شعراوي اكتمال فتح جميع اللجان بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية. pic.twitter.com/31nCW8kjDP — الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية (@MoLDEgypt) August 12, 2020