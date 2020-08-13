الحكومة البريطانية تخفض حالات الوفاة بكورونا بواقع 5000

عدلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، العدد الرسمي للوفيات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وخفضته بأكثر من 5 آلاف، بعد ما قالت إنه مراجعة لطريقة حساب الأعداد.

وقالت الوزارة، إن وفيات المرضى الذين تأكدت إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، كان يتم تسجيلها سابقا في إنجلترا بدون حد زمني.

ومع ذلك، تم في أجزاء أخرى من البلاد، مثل اسكتلندا، تطبيق احتساب فترة 28 يوما منذ الاختبار الإيجابي، ويتم تحديد سبب مختلف للوفاة إذا حدثت بعد هذه الفترة.

وتقرر أن يتم هذا بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد.

وبذلك، جرى خفض إجمالي عدد الوفيات الرسمي في بريطانيا من 46706 إلى 41329، وهو الأعلى في أوروبا.

ويقدر محللو البيانات الصحية العدد الحقيقي للوفيات بنحو 70 ألفا، استنادا على الوفيات الموسمية الزائدة.